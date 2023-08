Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, asistió al concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México, sin embargo, la joven recibió críticas porque se salió a la mitad del show, mientras que decenas de fans se quedaron afuera sin boleto.

En sus historias de Instagram, la influencer publicó un video caminando hacia la salida del Foro Sol, aseguró que se iba porque le dolía la cabeza, pero que ya había cumplido con asistir un rato al show.

“Ya me voy del concierto de Taylor Swift. No lo terminé, o sea, no me quedé hasta el final. No sé si es la coleta de caballo o qué onda, pero me duele cabeza. Ya soy una señora, ya me quiero ir a descansar. Ya vine un ratito y ya me retiro”, señaló Mar de Regil en su video.

Wey me da x mar de regil pero muchas chavas no consiguieron boleto que realmente son fans de Taylor Swift para que esta niña diga me salí del concierto wey nisiquiera se sabía las letras de las cancionesss que pto coraje pic.twitter.com/CTrye8fU9Y — sophi ✰ (@Sophia743790362) August 25, 2023

En otras publicaciones, la joven subió videos en los que se le ve disfrutando del concierto en compañía de amigas.

Critican a Mar de Regil por salirse de concierto de Taylor Swift

Sin embargo, los fans de Taylor Swift están indignados con lo que hizo la hija de Bárbara de Regil, ya que aseguran que muchas personas se quedaron afuera y mencionaron que el boleto de Mar hubiera sido mejor aprovechado por un verdadero fan.

te puede interesar VIDEO | Fan pide matrimonio en pleno concierto de Taylor Swift en México y así fue el emotivo momento

“No puedo creer a Mar De Regil yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto”, “Mar de Regil fue al concierto de Taylor y después de una hora se retiró porque dijo que ‘ya es una señora y quiere dormir’. Quiero golpearla porque muchos matarían por estar ahí adentro”, “Muchas chavas no consiguieron boleto que realmente son fans de Taylor Swift para que esta niña diga me salí del concierto”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas molestos.

Asimismo acusaron la influencer de no saberse las canciones de la cantante y de solo haberle robado el lugar a un verdadero fan.

“Ni siquiera se sabía las letras de las canciones, qué coraje”, “Mar de Regil y sus amigas ni se saben las canciones de Taylor”, “Neta cancelen a la Mar de Regil”, "No merecía ir", fueron las quejas de los fans.