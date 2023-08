Luis Ángel 'El Flaco' le dedica devastador mensaje a su hija en concierto: 'el dolor es fuerte' (VIDEO)

Luis Ángel “El Flaco” sigue devastado por la trágica y espeluznante muerte de su hija María Fernanda de 21 años, por lo cual le dedicó un doloroso y emotivo mensaje durante su más reciente concierto, el cual estuvo repleto de lágrimas y sentimiento.

Cabe recordar que la joven tuvo una trágica muerte en la playa Cerritos de Mazatlán, Sinaloa, lugar en el que se ahogó mientras nadaba con otra persona.

María Fernanda hija de Luis Ángel "El Flaco" Foto: IG@roblessfernanda

En un video que se viralizó en redes sociales como TikTok, se puede ver a Luis Ángel “El Flaco” completamente devastado, triste y con lo que aparentemente es un receptáculo con alguna bebida embriagante, a la cual le está dando tragos de manera intermitente.

“El show debe continuar”, fue lo primero que dice “El Flaco” a sus fans, con un gran nudo en la garganta.

“No entendía el dicho, porque no me había pasado nada tan cabrón como lo que me acaba de suceder”, añadió.

Ante ello, el cantante afirmó que sus fans no tienen la culpa del deceso de su hija, “al contrario, son personas que me aman y están conmigo”.

María Fernanda, hija de Luis Ángel "El Flaco" Foto: Especial

“El dolor es fuerte”, reconoció el famoso, “no quisiera que nadie de ustedes lo experimentara… ni a tu peor enemigo se lo deseas… pero subirme a este escenario y cantarles me llena de una alegría bonita… y se los agradezco un chingo”, señaló Luis Ángel.

Ante ello, el artista afirmó que cantarle a su gente le sirve como terapia para superar el duelo por la muerte de su hija, motivo por el que, en memoria de ella, le pidió a todos que le dedicaran un gran aplauso, el cual fue correspondido por los fans.

Finalmente, Luis Ángel “El Flaco” le pidió a su público que le ayudara a cantar “Mi último deseo” para que su difunta hija la pudiera escuchar hasta “el cielo”.