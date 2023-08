Luis Ángel 'El Flaco' envía desgarrador mensaje a jóvenes para que no tengan un trágico final como su hija

El cantante Luis Ángel “El Flaco” rompió el silencio sobre la muerte de su hija y en un live en redes sociales se mostró destrozado por el fallecimiento de María Fernanda.

El exvocalista de Los Recoditos afirmó que no tenía el valor para hablar públicamente de lo que le pasó a su hija, sin embargo, lo hizo y envió un desgarrador mensajes a los jóvenes que salen de fiesta para prevenirlos y que no tengan un trágico final como el que tuvo ella, tras morir ahogada en el mar.

"El Flaco" envía desgarrador mensaje a jóvenes que salen de fiesta

El cantante pidió a los jóvenes que se cuiden, pues aseguró que su hija María Fernanda no tuvo otra oportunidad y por una mala decisión la familia está sufriendo.

“Jóvenes, muchachos que andan en el desmadre, que andan en la fiesta, cuídense no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión, sin pensar las cosas, tal vez, no sé cómo llamarlo. Dejan un vacío bien cabr…”, dijo entre lágrimas el cantante de regional mexicano.

Señaló que él también fue joven y sentía que la vida no se le iba a acabar, y recordó que él tuvo suerte de salir bien librado de “esas malas decisiones”, pero su hija no tuvo la misma suerte.

“La vida me dio más oportunidades y aquí sigo, pero no es así con todos mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no fue solo un susto. Mi hija se fue y me dejó un vacío bien cab… aquí que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo qué está pasando”., mencionó el artista llorando.

Asimismo, recomendó a los padres cuidar a sus hijos aunque se los echen de enemigos “porque uno les jala la rienda”.

“Nos falta esa fuerza para estar presentes. Está cabr… esto que les estoy diciendo. Muchachos cuídense, la fiesta es chingona y a todos nos gusta, pero tengan conciencia”, señaló Luis Ángel “El Flaco”.