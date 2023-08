'El Flaco' cumplió su peor miedo tras muerte de su hija ¿Lo presintió?

A través de un comunicado se informó que la hija de Luis Ángel, "El Flaco", perdió la vida luego de que entrara al mar de Mazatlán, Sinaloa, a nadar. Esto fue informado por el propio exvocalista de la Banda los Recoditos, quien agradeció los mensajes de apoyo que recibió.

"Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa: con profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido. Más adelante podré responderlos. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias por su comprensión. Luis Ángel Franco", se lee en el comunicado.

La joven falleció en Playa Cerritos, Mazatlán, en la zona conocida como Estero del Yugo, aproximadamente a las 05:30 horas. Se introdujo al agua junto a otra persona, al parecer una amiga, la cual fue salvada, pero María Fernanda no logró salir con vida.

María Fernanda tenía 21 años y era hija Maricruz Robles, exesposa de Luis Ángel “El Flaco”, aunque la pareja se separó el cantante siguió siendo una figura paterna para la joven.

A través de redes sociales, circula un video de una entrevista de "El Flaco" en la que cuenta cuál es su peor miedo. Su respuesta sorprendió a los internautas, quienes se solidarizaron con el cantante de banda sinaloense.

"No le tengo miedo a morir yo, sí me da miedo que muera un familiar mío. Alguien que amo, que quiero mucho. Pero te voy a ser muy, muy sincero, yo creo que lo que más miedo me da de todo, de cualquiera que se pueda morir de mis familiares, son mis hijos", dijo el cantante durante una entrevista. La respuesta conmovió a miles de internautas, por el momento tan complicado que atraviesa.

DGC