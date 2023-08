(VIDEOS) Así se vive en concierto de Lana del Rey en el Foro Sol de la CDMX

La noche de este miércoles se lleva a cabo el concierto de Lana del Rey, la cantante neoyorkina quien a principios del milenio conquistó las listas de popularidad por su particular estilo vintage y su envolvente voz. La Ciudad de México recibió a la compositora en su primera fecha con un Foro Sol abarrotado.

Las gradas del recinto se iluminaron cuando Lana del Rey interpretó "Young and Beautiful", uno de los temas más populares de la neoyorkina. Parecía un cielo despejado, completamente estrellado, mientras de fondo se escuchaba la endulzante melodía.

El público se notaba eufórico y se permitió entrar en el ambiente melancólico que propone Lana del Rey. En cada oportunidad, aprovecharon para ahogar el sonido del Foro Sol con aplausos y gritos.

Se espera que la cantante interprete los temas que la volvieron popular. Un recorrido por los álbumes más populares de la compositora, desde el "Sirens", hasta "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", su más reciente producción.

Lana del Rey en la Ciudad de México. Video: Santiago Flores

Todavía resta una fecha más de la cantante neoyorkina, y se espera que el setlist de esta dos presentaciones esté compuesto de esta forma:

Cruel world

Cola

Born to die

Blue jeans

High by the beach

Honeymoon

Lolita

Serial killer

Old money

Summertime sadness

RideVideo games

Yayo

Off to the races

Lana del Rey ya está en CDMX y la captan paseando en Coyoacán

A través de redes sociales circulan imágenes de la cantante neoyorkina Lana Del Rey. Fue vista en las calles de Coyoacán a unos días de sus conciertos, conviviendo con sus fanáticos.

Lana del Rey paseando por Coyoacán. Foto: Twitter

Lana del Rey fue vista por fans mexicanos paseando en Coyoacán. Foto: Twitter

Lana del Rey paseando por Coyoacán. Foto: Twitter

"No supero que está en nuestro país", señala una internauta en redes sociales respecto a la visita de la cantante. La música de Lana del Rey se destaca por su estilizada calidad cinematográfica, su estilo retro y la exploración del romance trágico, el glamur y la melancolía, con frecuentes referencias a la cultura pop contemporánea y la estadounidense de los años 1950 y 1960.

