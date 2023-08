Wendy Guevara dice que Las Perdidas no caben en lo que está haciendo; 'qué rápido la cambió el dinero'

Wendy Guevara se coronó como la ganadora de La Casa de los Famosos y con esto el público en todo México enloqueció, pues la influencer era la favorita de las audiencias para ganar el reality show. Sin embargo, la guanajuatense ha sido blanco de críticas luego de decir a medios de comunicación que el proyecto de Las Perdidas no cabe en lo que está haciendo ahora.

Fue en 2017 que Wendy Guevara y Paola Suárez alcanzaron la fama con un video que circuló por todo internet. Luego de eso, las influencers comenzaron una carrera y hoy se han posicionado como exitosas creadoras de contenido.

El éxito y el cariño que el público les tienes provocó que Wendy Guevara fuera invitada a la primera temporada de La Casa de los Famosos México, y rápidamente se ganó el cariño del público, con quien conectó de inmediato. Todos los días salían nuevos clips de las ocurrencias de la perdida dentro de la casa más famosa de México.

Al final, Wendy fue la ganadora del reality show y se ganó el cariño de millones de personas, quien señalaron que su victoria representa un gran triunfo para comunidad trans y LGBTQ+. Sin embargo, la influencer también ha recibido críticas, de quienes señalan que ya perdió el piso.

Y es que durante una conferencia de prensa, la integrante de Las Perdidas dijo que estaba muy agradecido con el video que la hizo alcanzar la fama, pero que ese proyecto no cabe en lo que hace ahora: "Creo que ahora el proyecto de Las Perdidas no cabe aquí, y no lo digo de manera fea, porque obviamente aquí está Wendy Guevara, no están Las Perdidas, no está mi comadre y yo", señaló la influencer.

Wendy aseguró que ella seguirá colaborando con sus amiga y agradeció el apoyo de la gente durante la competencia. El comentario de la influencer no fue bien recibido por el público, quien señaló: "A ver si no se le sube a Wendy", "Mmmmmm que rápido la cambio el dinero" y "El dinero no cambia la gente solo sale como en verdad es", entre muchos otros comentarios.

Internautas critican respuesta de Wendy Guevara. Foto: Instagram

Síguenos en Google News

DGC