¡Explotan contra Wendy Guevara! Fans queman playera con su cara porque los ignoró

La popularidad y el cariño que el público le tiene a Wendy Guevara se manifestó el pasado domingo, durante la gran final de La Casa de los Famosos. Hubo festejos hasta en el Ángel de la Independencia por la victoria de la influencer y millones de personas votaron para apoyar a la integrante de Las Perdidas.

Los habitantes abandonaron la casa más famosa de México y se dieron cuenta del fenómeno que causaron entre el público. Sin lugar a dudas uno de los realitys más exitosos de la historia de la televisión mexicana, pues 18 millones de votos hicieron que la influencer originaria de León, Guanajuato, ganara.

Sin embargo, no todo fue cariño para la integrante de las perdidas cuando se reintegró al mundo exterior, pues un grupo de fanáticos se molestaron fuertemente con Wendy Guevara porque no se detuvo a saludar a sus fans. Los inconformes incluso quemaron playeras con el rosto de la "Carona", pues esperaban tener contacto con ella.

Un fanático se quita la playera, la rompa y la tira al piso y una mujer se suma al cato de descontento pisando la prensa con el rostro de Wendy Guevara, mientras gritan alrededor: "Quémala, quémala".

"Niños, todos se quedaron esperándote, Wendy. No se valió, no se valió que le hicieras caso a la producción, Wendy", señala un persona que está observando los actos de inconformidad. "Estamos enojados, estamos enojados, estamos enojados", entonan los presentes mientras intentan quemar una playera de la integrante de Las Perdidas.

Los internautas no estuvieron de acuerdo con la actitud de los fanáticos de La Casa de los Famosos, pues creen que en realidad esa no es la actitud de alguien que verdaderamente apoya. Por su parte, la influencer guanajuatense no se ha pronunciando al respecto.

Síguenos en Google News

DGC