Wendy Guevara acepta que se enamoró de Nicola Porcella: "Sí me gustaba"

Por mucho tiempo se especuló que entre Wendy Guevara y Nicola Porcella existía más que una amistad, lo cual motivó a que muchos usuarios de redes sociales comenzaran a emparejarlos, algo que llegó a oídos de los participantes de “La Casa de los Famosos México” debido a una cinta que les fue proyectada.

Esto hizo que la influencer conocida por el video de “Las Perdidas” terminara optando por cambiar su actitud hacia el peruano, de quien, en entrevista con Yordi Rosado, confesó llegar a estar enamorada.

En un inicio la idea del Team Infierno era dejar fuera a los concursantes extranjeros, pero Nicola se aferró a quedarse con ellos hasta que los conquistó, despertando el interés romántico en Wendy Guevara, quien le reveló a Yordi Rosado:

Primero sí me gustaba Nico, bueno primero la verdad lo queríamos sacar, queríamos sacar a las rubias reales que eran Nicola y Jorge (Losa) Yo sí dije que guapos están, pero Nicola sí se me hizo más bonito, pero dije: ni modo, los tenemos que sacar.

A medida que lo fue conociendo, Wendy Guevara se dio cuenta de que Nicola era un hombre muy tierno y dulce, lo cual provocó que los sentimientos románticos comenzaran a apoderarse de su mente algo a lo que decidió ponerle freno una vez que Apio Quijano le advirtió que podía salir lastimada si se ilusionaba con Nicola.

Lo anterior aunado al continuo shippeo que existía entre Nicola y Wendy, provocaron que esta última comenzara a poner distancia con el peruano, quien no por eso dejaba de darle besos en el hombro y tratarla como una princesa, algo que Wendy llegó a aprovechar para tocar las partes nobles de Nicola bajo las sábanas, quien rápidamente le decía que eso no se tocaba.

Wendy Guevara aseguró que es posible que Nicola si haya querido tener algo con ella, especialmente porque ya llevaban mucho tiempo sin tener relaciones sexuales.

Nico empezó a llevarse mucho conmigo, a abrazarnos, a agarrarnos, a contarnos cosas pues muy íntimas, la verdad me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola, porque un día me acuesto y dije: y si salgo (de La Casa de los Famosos México) y después que sea mi novio el Nicola, ay papacito y es bien lindo. Entonces comencé a verle todo lo bueno a Nico, me imaginé muchas cosas y dije: no.