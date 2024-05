VIDEO | Galilea Montijo aclara si hubo pleito con Andrea Escalona durante programa matutino

Galilea Montijo ha salido a aclarar los rumores que aseguraban un pleitazo en el camerino del programa Hoy. Se decía que la conductora había tenido un encontronazo con Andrea Escalona y Andrea Rodríguez, la cual aseguran que fue tan fuerte que casi llega a los golpes.

Los rumores se encendieron aun más al ver que Galilea Montijo y Andrea Escalona no coincidían en ninguno de los segmentos del programa Hoy y que incluso, Montijo dejó de seguir a Escalona por Instagram, lo cual en la actualidad es señal de que algo va absolutamente mal.

Galilea Montijo aclara qué sucede entre ella y sus compañeras en el prograna Hoy

Galilea Montijo reveló en un reciente encuentro con la prensa qué sucede entre ella y la productora del matutino, donde aseguró que su relación con ella es bastante buena, al grado en el que han llegado a psar navidades y otras fechas importantes en compañía de la otra.

"Andrea Rodríguez a mi me da mucho gusto que se haya quedado y que haya podido demostrar todo lo que aprendieron juntas como hermanas, y que lo está demostrando hasta el día de hoy, yo les he abierto las puertas de mi casa en Navidades, años nuevos, cumpleaños, podemos tener puntos de vista diferentes porque somos humanos y cada quien tiene sus puntos de vista, pero yo jamás he hablado mal de un productor, al contrario siempre voy a estar muy agradecida” explicó.

Galilea también explicó que si a veces no participa en algunas dinámicas es porque no se siente de lo mejor anímicamente y por este motivo, poder no formar parte de algunas situaciones en el programa Hoy, ante lo que ellos se muestran comprensivos.

¿Qué pasó entre Galilea Montijo y Andrea Escalona?

Si bien no se sabe con certeza la razón por la cual Andrea Escalona y Galilea Montijo se habrían peleado, se indicó que esto tendría que ver con que Escalona habría llegado el programa Hoy exigiendo más secciones y buscando un mayor protagonismo en el matutino, cosa que generó que Montijo le hiciera saber que estas exigencias no eran correctas.

Además, aseguran que Andrea Escalona ha exigido a su tía, Andrea Rodríguez, favoritismo en el programa Hoy, lo cual ha generado aún más tensión en el set donde trabajan con Galilea Montijo.