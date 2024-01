¿Andrea Escalona está embarazada otra vez? Esto confesó en el programa Hoy

Andrea Escalona podría estar esperando a su segundo hijo y así lo reveló en el programa Hoy de este 1 de enero de 2024.

Los conductores de Hoy hicieron una dinámica de polígrafo, en la que los presentadores del matutino tenían que responder a preguntas para saber si decían la verdad o no a través de este instrumento.

Andrea Escalona podría estar embarazada por segunda vez Foto: Especial

Cuando llegó el momento de Andrea Escalona, le preguntaron si pronto tendría un hermanito para su hijo Emilio.

¿Andrea Escalona está embarazada?

Andrea Escalona señaló que sí tiene ganas de tener un bebé, pero hasta finales de este 2024, sin embargo, parece que sus planes no están saliendo como ella quiere, pues aseguró que varias personas le han hecho comentarios sobre su cuerpo, específicamente sobre sus pechos, los cuales, dice, crecen con el embarazo.

“Van tres personas que me dice hoy: ‘Qué onda con esas bubis, qué onda con tal’. No me he hecho la prueba. Tú eres la que sabe Galilea, la vez pasada tú me dijiste”, mencionó Andrea Escalona dirigiéndose a su compañera Galilea Montijo.

Andrea Escalona tiene sospechas de embarazo Foto: Especial

A lo que Gali mencionó que ella no quería mencionar nada al respecto porque en el 2023 la acusaron de bruja en varias ocasiones, en referencia al programa Chisme No Like que la señaló de hacer brujería, mientras que Niurka dijo que Galilea Montijo era santera.

Hasta el momento Andrea Escalona no está segura de sí está en espera de su segundo hijo, ya que apenas este mes de diciembre de 2023 se cumplió un año del nacimiento de su hijo Emilio.

En ese sentido, la conductora de Hoy reiteró que sí quería tener otro bebé, pero que esperaba que fuera a finales del 2024 o principio del 2025.

Así comenzó el primer programa del año 2024 en Hoy, con impactantes declaraciones de la espera de un posible segundo hijo para Andrea Escalona.