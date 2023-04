VIDEO. Critican a Andrea Escalona por sus comentarios en funeral de Andrés García: "Insensible"

La conductora Andrea Escalona fue al funeral de Andrés García y recibió fuertes críticas de parte de los usuarios de Internet por la entrevista que le hizo a Margarita Portillo, esposa del actor.

Andrea Escalona hizo un enlace especial para el programa Hoy desde el funeral de Andrés García y habló con la esposa del actor, sin embargo, sus comentarios fueron blanco de críticas.

Andrea Escalona arrancó su enlace agradeciéndole a Margarita Portillo por tratar bien a la prensa en la cobertura del funeral.

“Gracias a ti por recibirnos por tratar tan bien a la prensa, por tenernos agua, por tenernos una sombra, por recibirnos y platicar tanto tiempo con nosotros y decirnos cosas tan importantes”, dijo Andrea Escalona.

Posteriormente se empezó a reír al recordarle a Margarita Portillo que Andrés García le había dicho un insulto antes de morir.

“Que te regañaba Margarita y es porque te ama”, dijo Andrea Escalona en medio de risas tras recordar este momento.

Tunden a Andrea Escalona por cobertura de funeral de Andrés García

Sin embargo, a los usuarios de Internet no les gustó la cobertura de Andrea Escalona y se lanzaron a criticarla, no solo por sus comentarios, sino también porque señalaron que la conductora de Hoy no iba vestida apropiadamente para un funeral.

“Fue irresponsable e irrespetuoso. Falto de tacto, empatía ¡y conocimiento! Hicieron comentarios que hasta insultos parecían”, “Que falta de respeto hacer una transmisión en esas fachas si es Acapulco pero hay Coppel no? Una blusita negra por respeto”, fueron algunos de los comentarios.