Andrea Escalona asegura que el espectro de Magda Rodríguez estuvo en su parto: "se abrió un portal"

Andrea Escalona volvió a asegurar que el espectro de su madre Magda Rodríguez se le volvió a aparecer, y ahora afirmó que el fantasma de la ex productora de “Hoy” se le manifestó durante su parto.

Así lo dijo Andrea Escalona a Edén Dorantes, detallando cómo fue el día en el que dio a luz a su “bendi”:

"En 30 minutos ya estaba yo en una plancha, encuerada, vulnerable, me pasaron mil películas por la cabeza. En eso, te ponen como esto azul para que no veas nada, dice la doctora, 'ya salió la cabeza', y empiezo a escuchar el llanto", contó.

Tras ello, Andrea Escalona dijo que cuando le colocaron en el pecho a su bebé sintió la presencia espectral de Magda Rodríguez.

"De repente me lo ponen en el pecho y sentí como si se abriera un portal, como el cielo, la Tierra; Magda Rodríguez, mi mamá… Fue como, todo vale la pena. Más que verla, es sentir a mi mamá, sentir a mi bebé, sentir la unión entre el cielo y la Tierra", describió.

"Nunca había vivido algo así, algo igual, no sé ni cómo explicarlo; nada más me acuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas, me conmoví muchísimo, fue una emoción tan grande", finalizó Andrea Escalona.