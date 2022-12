¡Andrea Escalona ya es mamá! Su bebé nace por cesárea

Este jueves Andrea Escalona ya estaba en labores de parto y que su bebé iba a nacer en cualquier momento, cosa que ocurrió por la vía de la cesárea.

“Ya tenemos contracciones, poquitas, ya queremos pujar, poquito. Nos metieron la pastilla vía vaginal, ojalá que se logre vía vaginal. Me van a poner a caminar y andar en la pelota y a ver cómo funciona”, dijo Andrea Escalona para el público de Hoy previo a su parto.

Asimismo, en sus redes compartió diversas fotos en las que señaló estar lista para ser madre: “yo si era la típica niña que quería ser mamá, la Susanita de Mafalda que jugaba a las muñecas, quería al que comía y hacía popó, no puedo creer que ya voy a tener el mío!”.

“Estar embarazada ha sido lo más increíble que me ha pasado. He respetado a mi cuerpo, me parece la voz más noble que tenemos, te dice de todo; tengo hambre, sed, aquí me siento a gusto, con esta persona, con este trabajo, aquí no! se expande, se enferma sino lo escuchas … todo para ayudarnos a comunicarse con nosotros”, agregó.

Ahora, este viernes sus compañeros del programa “Hoy” revelaron que la bendición de Andrea Escalona ya dejó el útero de la conductora y que comenzó el martirio llamado “vida”, pero a través de una cesárea.