Karely Ruiz le propone al Escorpión Dorado hacer VIDEO íntimo para OnlyFans; así reaccionó él

La modelo de OnlyFans Karely Ruiz invitó al Escorpión Dorado a hace una colaboración en OnlyFans con ella.

Todo sucedió en el más reciente capítulo de “Al volante con el Escorpión Dorado”, en el que Karely Ruiz además de pelearse con la esposa del influencer, ser bateada por un policía guapo y contar cuánto dinero le han ofrecido por una noche con ella, la modelo consideró que una colaboración entre ella y el Escorpión Dorado sería un éxito.

“¿No quieres grabar videos conmigo?”, le preguntó Karely Ruiz al Escorpión Dorado, a lo que él respondió que sí. La modelo aclaró que sería un video para adultos, sin embargo, el influencer no se echó para atrás.

Karely Ruiz volvió a insistir en hacer una colaboración juntos: “Oye, deberíamos de colaborar para OnlyFans” y aunque el Escorpión Dorado al principio se notó muy aventado, en esta última ocasión no fue claro con su respuesta y se salió del tema.

Karely Ruiz se pelea con la esposa del Escorpión Dorado

Durante el programa del Escorpión Dorado le entró una llamada al influencer, Karely Ruiz le pregunta al Escorpión Dorado quién es Dana, entonces cuando el influencer atiende el teléfono él le dice a su esposa que está grabando y que lo espere porque la modelo de OnlyFans se estaba poniendo celosa.

Karely Ruiz le pregunta directamente a Dana que quién es a lo que la esposa del influencer le responde “La mera mera” y fue ahí cuando se desató el “pleito”.

“Yo soy la mera buena. No te compares”, le respondió Karely Ruiz, pero Dana no se quedó callada y le contestó: “Tú no te compares, mamacita, no sabes lo que dices”.