¡ÉPICO! Karely Ruiz se pelea con la esposa del Escorpión Dorado: "No te compares" (VIDEO)

Karely Ruiz protagonizó un momento muy incómodo, ya que se peleó con Dana, la esposa del Escorpión Dorado.

La estrella de OnlyFans fue la invitada del programa “El Escorpión Dorado al volante” y todo parecían risas y diversión hasta que al influencer le entró la llamada de su esposa Dana, entonces fue cuando empezó la discusión entre las dos mujeres.

Así fue la pelea entre Karely Ruiz y la esposa del Escorpión Dorado

Karely Ruiz le pregunta al Escorpión Dorado quién es Dana, entonces cuando el influencer atiende el teléfono él le dice a su esposa que está grabando y que lo espere porque la modelo de OnlyFans se estaba poniendo celosa.

Karely Ruiz le pregunta directamente a Dana que quién es a lo que la esposa del influencer le responde “La mera mera” y fue ahí cuando se desató el “pleito”.

“Yo soy la mera buena. No te compares”, le respondió Karely Ruiz, pero Dana no se quedó callada y le contestó: “Tú no te compares, mamacita, no sabes lo que dices”.

Karely Ruiz siguió el enfrentamiento: “Escorpión es mío”, pero Dana también defendió a su esposo: “Jamás mi reina, a lo mejor ahorita”.

La modelo de OnlyFans le advirtió a Dana que el Escorpión Dorado se iba a ir con ella a Monterrey, pero la esposa del influencer dijo que ella no lo iba a permitir.

Finalmente, Dana le dijo directamente al influencer que lo veía al rato, pero Karely Ruiz se adelantó diciendo que iban a ir al cine juntos. Todo acabó en que Danna terminó colgando el teléfono.

El momento fue uno de los favoritos de los fans de Karely Ruiz y del Escorpión Dorado, los usuarios aseguraron que el influencer se puso nervioso con la llamada de su esposa, e incluso aseguraron que seguramente le tocó dormir en el sillón.

Los seguidores del creador de contenido le pidieron al Escorpión Dorado que saque el anecdotario con su esposa para saber cómo fue que realmente reaccionó a la pelea con Karely Ruiz.