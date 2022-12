Karely Ruiz revela el dineral que le ofrecieron por pasar una noche con ella ¿Aceptó? (VIDEO)

Karely Ruiz es una de las mujeres más cotizadas de México, todos quieren salir con ella o que se vuelva su novia.

La modelo de OnlyFans reveló que hay hombres que le han hecho propuestas indecorosas y que incluso se han ofrecido dinero a cambio de tener una noche de pasión con ella.

Karely Ruiz se subió “Al volante con el Escorpión Dorado”, en donde además de pelearse con la esposa del influencer, le contó cuáles son los regalos que le han dado para conquistarla.

Karely Ruiz dijo que le han ofrecido 200 o 300 mil pesos a cambio de que pasen con ella una noche de pasión.

“(Me han ofrecido) dinero por ya sabes qué, 200, 300 mil pesos, pero no, yo no, yo lo gano en una semana y no me tengo que meter o estar soportando”, dijo Karely Ruiz.

La modelo de OnlyFans contó que entre los regalos más caros que le han dado ha sido un bolso de la marca Gucci con un costo de 40 mil pesos aproximadamente. Asimismo, dijo que también es bonito que le obsequien flores.

¿Karely Ruiz busca novio para mantenerlo?

Karely Ruiz negó que busque un novio para mantenerlo, aseguró que, si bien, nadie podrá igual su sueldo, está dispuesta a tener una pareja que pueda lidiar con los gastos de la casa.

De lo contrario, mencionó, prefiere quedarse soltera. “Me voy a quedar soltera toda la vida que mantener a alguien. Igual tiene que estar en un nivel, no en el mismo nivel que yo, pero que tenga para la casa y los hijos”, dijo la modelo de OnlyFans.