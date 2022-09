Andrea Escalona dice que dar a luz en vivo: "estaría padrísimo"

Andrea Escalona está encantada con su embarazo y se lo presume a todos a la menor oportunidad. No obstante, todo apunta a que la famosa quiere que sus fans vivan cada comento del proceso extremadamente de cerca.

Y es que la famosa afirmó que le gustaría dar a luz en vivo, pues dijo que para ella es normal ser captada 24/7 por las cámaras.

“Estaría padrísimo que naciera en vivo. A mí sí me gusta compartirlo, como que yo crecí toda mi vida con la televisión, con las cámaras, para mí es muy normal”, dijo Andrea Escalona.

Asimismo, Andrea afirmó que ella es fiel creyente de que mostrar a su bendición al mundo es bueno, pues dijo que es hasta por “seguridad”.

“Yo respeto mucho la opinión de los que ocultan o no muestran la cara de su bebé, pero, hasta por seguridad y todo, yo sí creo en mostrar a tu bebé, no creo en esconderlo, pero bueno, ahora sí que cada quién y yo respeto”, señaló.

Finalmente, Andrea Escalona afirmó que también le gustaría escribir un libro sobre su experiencia en el embarazo:

“He planeado como un libro, algo para más información, no solo que se trate del bebé, sino que hable un poquito de todo; de pérdidas, duelos y ciertas cosas que me han ayudado en este proceso. Sin duda, mi papel ha jugado un papel súper importante en este proceso, es como ver toda la oscuridad y ahora pues toda la luz, después de un proceso tan duro y fuerte como lo fue la muerte de mi mamá”, dijo.