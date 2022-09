Kristal Silva confiesa fuerte intimidad y luego le da pena: “me lavo, no pasa nada” (VIDEO)

Kristal Silva vivió un momento muy incómodo en Venga La Alegría, junto a su compañero Sergio Sepúlveda.

Todo sucedió porque en una de las secciones del programa de Venga La Alegría en la que Sergio Sepúlveda lanzó la pregunta “¿Por qué tenemos vello púbico?”.

Kirstal Silva confiesa que le gusta depilarse la zona íntima

A lo que Kristal Silva dijo que sí sabía porque a ella le gusta depilarse la zona íntima, incluso recomendó a los televidentes hacerse la técnica depilado brasileño.

“Sí sé porque antes de depilarme… sí depílense se ve más bonito, el brasileño está padre. Demasiada información”, dijo Kristal Silva mientras se mostraba sonrojada en la transmisión.

Enseguida, Kristal Silva siguió haciendo confesiones fuertes y señaló que le han dicho que el objetivo de tener vello púbico es para protegerse contra las bacterias, pero advirtió que a ella no le gusta tenerlo y por eso prefiere depilarse.

A lo que Sergio Sepúlveda le cuestionó: “¿Tu prefieres tener bacteria?” y Kristal Silva dijo que sí: “A mí no me gusta, prefiero, pero me lavo, no pasa nada”.

Kristal Silva se cubrió el rostro de pena, tras sus declaraciones subidas de tono, sin embargo, los fans de la conductora de Venga La Alegría tomaron el momento con humor.

“Kristal siendo espontánea”, “Mucha info por hoy”, “La amo, siempre tan natural”, “Kristalazo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.