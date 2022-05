Kristal Silva revela que está deprimida porque se le está cayendo el cabello (FOTOS)

Kristal Silva se abrió ante sus fans y reveló que está sumamente deprimida, pues se le está cayendo mucho el cabello.

Fue a través de sus historias de Instagram que Kristal Silva le contó a sus fans que se ha dado cuenta que desde hace tiempo ha perdido mucho cabello.

"Estoy pasando por un momento de depresión, porque me cayó el 20 de que ya no tengo mucho cabello, se me está cayendo, no sé, cada vez es menos, más corto ya no me crece", narró.

Para que sus seguidores lo notaran, Kristal Silva también subió diversas fotos en los que hace la comparativa del estado de su melena en los últimos cinco años.

"Quiero que vean una foto de hace algunos años para que vean mi melena natural sin extensiones, ¡ayúdenme!", agregó.

Finalmente, Kristal Silva le pidió ayuda a sus seguidores que le recomendaran algún remedio para combatir la pérdida del cabello.