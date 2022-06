¿Quién es el novio de Andrea Escalona, padre de su bebé?

Fue ayer cuando Andrea Escalona anunció entre lágrimas que está embarazada y aseguró que su madre, Magda Rodríguez, le había enviado a la “bendición” desde el cielo. La noticia generó revuelo entre sus fans, pues se pregunta quien es su pareja.

“Siempre he querido ser mamá, le agradezco mucho a dios y le agradezco mucho a mi mamá porque sé que desde el cielo me lo mandó, sé que Magdita quiere regresar”, dijo Andrea Escalona al dar la noticia.

Por si fuera poco, Andrea Escalona también presentó por primera vez a su novio Marco, con quien se hizo un enlace:

"Le quiero agradecer mucho al papá, a Markiño, mejor papá no podía tener mi bebé, a mi tía que ha sido mi mamá desde que no está Magda, a mis niñas, a Pau y a Nati, a mis hermanas, a mi papá que es mi mejor amigo, a la familia de Marco y a todos ustedes, los amo mucho", señaló.

El novio de Andrea Escalona Especial

Asimismo, Andrea Escalona reveló que sólo lleva 11 meses de noviazgo con Marco, quien no es famoso y de quien no dio más detalles.

"Soy como: 'de mis cosas para mí' y mi novio es para mí, más si no está en la tele, en todo este rollo, y me encanta que no, que haga sus cosas. Compartimos algo juntos, pero también tenemos individualidad, creo que eso es bien importante; nos estamos redescubriendo como pareja, acompañándonos", añadió.