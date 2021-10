Andrea Escalona afirma que contactó a Magda Rodríguez con una médium

A un mes de que se cumpla un año de la muerte de Magda Rodríguez, su hija, Andrea Escalona, aseguró que contactó con la productora a través de una médium.

Así lo reveló Andrea Escalona a la revista “Tv y novelas”, medio al que la conductora aseguró que ella y su tía Andrea Rodríguez fueron contactadas por una médium colombiana, quien les dijo que tenía que darles un mensaje de la fallecida Magda.

La famosa narró que la espiritista le pidió llevar una prenda de Magda Rodríguez para poder contactarla:

“Entra como en trance, se abre un portal de cierto lado y vas sintiendo cómo cambia su manera de hablar. Ella es colombiana y empezó a decir güey, cabr***", contó Andrea Escalona.

¿Qué le dijo Magda Rodríguez a Andrea Escalona desde el más allá?

Andrea Rodríguez, hermana de Magda, contó que la productora les envió a ella y a Escalona tres mensajes con los que no pudieron dejar de llorar.

“A mí me dijo tres cosas: la primera, que vivamos mucho, que seguimos siendo ‘Las tres mosqueteras’ y que disfrutemos la vida, que no todo es trabajar. La segunda, que cuando haya alerta de algo que no esté bien, nos atendamos con el doctor y tercera, que le gusta mucho que usemos la ropa que nos dejó”, narró.

Por su parte, Andrea Escalona afirmó que su mamá le dijo que retomara la escritura:

“A mí me dijo que retomara la escritura. El martes en la noche encendí mis velitas, volví a escribir y me fluyó todo súper bien, de proyectos que teníamos mi mamá, mi tía y yo que era escribir un libro o dar conferencias”, reveló.

Finalmente, Andrea Escalona y su tía aseguraron que fue raro pero bonito volver a hablar con su mamá:

“Fue raro, porque fue volver a sentirla. Estábamos platicando con ella en otra dimensión. Energéticamente sí fue como platicar con la persona en este plano físico, sin el cuerpo, pero sí con su energía”, finalizó Escalona.

rc