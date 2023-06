Andrea Escalona le envía mensaje a su ex Daniel Bisogno por su salud: 'el amor nunca muere'

Andrea Escalona fue novia hace años de Daniel Bisogno y, al parecer, su ruptura no fue tóxica, pues la conductora le mandó un emotivo mensaje por su estado de salud.

En entrevista con la prensa Andrea Escalona le dedicó unas palabras a Daniel Bisogno con motivo de su reaparición, luego de casi perder la vida por sus desgarradores problemas de salud.

"Que valiente es Daniel, porque aparte se dedica a lo que se dedica y él ama su trabajo y toda la vida está de la mano con su familia", inició la famosa en sus palabras.

“Paty que es como su mamá, Pedro, tienen una hermandad y lazos muy fuertes", añadió Andrea Escalona.

Andrea Escalona agregó que cuando se enteró del estado de salud de Daniel Bisogno le mandó un mensaje para ver cómo estaba. Incluso reconoció que ha soñado con él.

"Yo cuando supe le escribí. No soy de las que se hacen presentes todo el tiempo, porque tampoco sé cómo está la otra persona y no sé lo que a mí me gustaría. Cuando pasó lo de mi mamá estaba tan en mí misma que a veces la gente que me buscaba no los atendía, porque tenía que sanar", dijo.

"Yo lo he pensado mucho, he soñado con él; de hecho, lo he tenido muy presente en mis pensamientos en mis oraciones. Mi familia sabe del amor que le tengo. Cuando terminamos le dije que el amor nunca se muere sólo cambia de lugar. Daniel siempre va a tener un lugar en mi corazón. Dani te quiero con todo mi corazón", remarcó Escalona.