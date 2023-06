Daniel Bisogno reaparece y llora al hablar de su salud: 'está haciendo con sangre'

Daniel Bisogno reapareció y le dio una dura entrevista a Pati Chapoy respecto a su desgarrador problema de salud que casi le cuesta la vida.

En la entrevista Daniel Bisogno no pudo contener el llanto al contar que se dio cuenta de que algo estaba mal con su cuerpo cuando comenzó a excretar alarmantes coágulos de sangre.

Ver aquella sustancia roja en donde no debería de estar alarmó a Bisogno, por lo que le avisó a la madre de su hija que tenía que ser hospitalizado con urgencia.

"El pediatra de mi hija le habló y le dijo: 'está haciendo con sangre' y pensamos que el lunes, sabemos que tenía función el sábado y domingo. Por suerte dijo: 'que venga al rato'. A la hora de lavarme los dientes vuelvo el estómago y lo mismo del baño, en el lavamanos... negro", contó.

"Le hablé a Christina y le dije: 'llévame por favor, me van a hospitalizar'. Sabía que venía algo difícil, tenía terror. En cuanto le narro mis síntomas me dijo: 'vamos a hacer las cosas bien y vamos a ingresarte a urgencias, estás sangrando por dentro'", añadió Daniel Bisogno.

El conductor se puso a llorar cuando habló de cómo se despidió de su hija, pues pensó que iba a perder la vida en el nosocomio:

"Yo no podía dejar de pensar en que, en una de esas, a lo mejor no volvía a salir, porque uno no tiene la vida comprada y cuando estás con una cosa de esas y en lo primero que pensé fue en Michaela”, dijo.

“Tuve el tiempo de decirle: 'ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que... jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como yo. Tú me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar, quiero que seas feliz, que siempre rías, que busques todos los ridículos que hizo tu papá", añadió ahogado en sus lágrimas.

"Cuando seas más grande y estés triste a la mejor te vas a reír y a decir: 'mi papá era chistoso' y que sepas que eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida, nada me dolería en el mundo que no volver a verte. Me ha costado trabajo educar a mi niña porque es muy difícil predicar con el ejemplo”, agregó con la voz rota.

Daniel Bisogno añadió que, cuando vio a su hija quedarse anonadada por lo que le había dicho, pensó que jamás la volvería a ver.

"Yo la veía a lo lejos con su muñequita como diciendo: 'qué le pasa a mi papito, por qué me dice eso’, y en ese momento entré a quirófano y vi a Michaela alejarse de mí y yo no sabía si la iba a volver a ver, tiene 7 años mi niña y yo decía: 'cómo la voy a dejar sola'", remarcó.