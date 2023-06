Joanna Vega-Biestro explota contra quien la acusó de difundir noticia falsa de muerte de Daniel Bisogno

Daniel Bisogno está hospitalizado luego de que se le reventaron las várices esofágicas y aunque Paty Chapoy reveló que el conductor ya se encuentra fuera de peligro en redes sociales se difundió una noticia falsa de su muerte.

Una cuenta de Twitter aseguró que Joanaa Vega-Biestro había informado de la muerte de Daniel Bisogno, algo que era totalmente falso.

Pero la también conductora de espectáculos explotó contra el usuario de Twitter que la señaló como la responsable de difundir el supuesto fallecimiento de “El Muñeco”.

“Que pende@&%# eres. ESO ES MENTIRA. Y con eso no se juega. No me metas en tu intento por notoriedad. Y menos con ese nivel de estupidez”, respondió la conductora de Sale El Sol en su cuenta de Twitter.

Que pende@&%# eres!!! !!!

Daniel Bisogno saldrá del hospital el viernes

Daniel Bisogno ya está fuera de peligro, así lo dieron a conocer en Ventaneando en el programa. Por su parte, Pedro Sola ofreció detalles de la salud de su compañero y señaló que lo más probable es que el conductor salga del hospital este viernes 2 de junio, pero con un tratamiento.

Bisogno se sintió mal desde el fin de semana y tuvo que ser hospitalizado el día sábado, luego de que se le reventaron las várices esofágicas.

El conductor de Ventaneando tuvo que ser operado de emergencia y estuvo en terapia intensiva un par de días. Después lo pasaron a terapia intermedia y ahora ya se encuentra bien.

De acuerdo con la información, Daniel Bisogno tuvo esta enfermedad debido a un cuadro hepático, Pedro Sola lo atribuye a que el conductor bajó de peso de forma abrupta, lo que le habría ocasionado problemas de salud.