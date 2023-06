Laura Bozzo aparece con la cara golpeada y preocupa: ‘muy mala para defenderme a mí’

Laura Bozzo preocupó a sus fans, pues compartió una foto en la que aparece con el rostro todo golpeado, junto a un mensaje que alarmó a todos por su tono preocupante.

Fue a través de su Twitter que Laura Bozzo compartió la dolorosa imagen, junto a una explicación que deja ver que la peruana no está pasando por un buen momento en su vida.

En su mensaje, la famosa reveló que se ausentó de su programa porque tuvo una crisis de ansiedad que se exponenció por la depresión que padece.

Esto hizo que a Laura Bozzo se le bajara la presión, ocasionando que sufriera una dura caída y, a su vez, aterrizara con la cara, la cual le quedó toda magullada.

"Estos días no grabé, no por capricho tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí, hay muchas cosas que no saben de mí soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero dios me cuida", explicó la peruana.

Sus fans le mandaron mensajes de apoyo y solidaridad a la señorita Laura, pero hasta ahora se desconoce la gravedad de sus golpes, pues en su foto aparece sólo una parte de su cara.