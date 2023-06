Yeri Mua confiesa que abortó tras ser golpeada por Naim: 'no merece tener un padre así' (VIDEO)

Yeri Mua hizo una dura confesión que alarmó a sus fans, pues la “Bratz jarocha” dio a conocer que se practicó un aborto tras ser violentada y golpeada en diversas ocasiones por su ahora ex novio Naim Darrechi, a quien demandará.

Así lo narró Yeri Mua a través de una transmisión que hizo en sus redes, revelación que hizo casi enseguida de dar a conocer que se había embarazado de Naim.

Y lo peor es que ya me había amenazado con exponer el aborto solo por que quería terminar mi relación con el cuando que fui clara que no podia continuar ni con el embarazo ni con el por que después de que me golpeaba siempre le tendría miedo pic.twitter.com/ALjVoOiNQA — tu bratz favorita (@yerimua) June 10, 2023

La famosa contó que decidió abortar por toda la violencia que ha sufrido por parte de Naim, pues no quería que su bebé fuera otra víctima del sujeto.

Por si fuera poco, Yeri Mua dio a conocer que Naim le golpeó en repetidas ocasiones e incluso compartió fotos con los golpes que le individuo le propinó.

"No me pueden obligar a tener un hijo con un hombre que me violentó, no merece tener un padre así", sentenció la famosa.

La influencer Yeri Mua informó en su Live que tomó la decisión de interrumpir su embarazo. pic.twitter.com/xHsSkzQZqp — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 9, 2023

"No vengo a normalizar el aborto, vengo a decir que es un derecho que toda mujer puede tomar, decidir cuando sea el momento. Esto se hubiera evitado si no hubiera retirado mi dispositivo, tomé una mala decisión y la asumo, voy a pagar las consecuencias”, añadió Yeri Mua.

“Ustedes creen que a mí no me duele todo lo que está pasando, claro que me duele, yo misma habló solita con lo que está en el cielo, y me siento arrepentida, pero sé que es una buena decisión", remarcó.