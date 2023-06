María Elena Ríos acusa a Poder Prieto de no pagarle su trabajo: 'defienden al depredador de Tenoch Huerta'

Poder Prieto dejó de tener credibilidad cuando Maya Zapata salió a burlarse de Luz Valdez, promotora cultural a la que el colectivo amedrentó e intimidó. Ahora la activista María Elena Ríos denunció que los secuaces de Tenoch Hurta no le pagar por un trabajo y que aún así lo publicaron.

Fue a través de sus redes que María Elena Ríos denunció que los integrantes de Poder Prieto lanzaron un episodio de un podcast en el cual ella participó y que no le pagaron ni un solo peso de lo que habían acordado.

El podcast en cuestión se llama “El Feisbuk de la Malinche” y, de acuerdo con la activista, no es la primera vez que Poder Prieto no le paga por su trabajo.

“Oye MARCA de Poder Prieto NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis. ¿No aprenden verdad?”, sentenció.

Por si fuera poco, María Elena Ríos los acusó de defender y solapar todas las actitudes y acciones de Tenoch Hurta, a quien calificó como un depredador.

“Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de Tenoch Huerta, explotadores”, comentó.

Finalmente, María Elena Ríos afirmó que haber formado parte de Poder Prieto fue un grave error en su vida, y calificó a los integrantes del grupo como violentadores y montoneros.

“Estuve en su colectivo y fue un gran error. Yo no hablo con gente incongruente, más ustedes que son ‘antirracistas’ pero internamente son super violentos” dijo la saxofonista.

“¿Ya se les olvidó cómo me trataron y echaron montón por defender al carroñero de Tenoch Huerta? Ah y @elfeisbuk.delamalinche integrante de poder prieto, no tienen consentimiento de difundir el contenido donde yo participé porque nunca me pagaron ni un peso de lo que quedamos y me hicieron trabajar de a gratis”, remarcó.