Luis Felipe Tovar critica a actores de Poder Prieto: 'Yo nunca me sentí discriminado'

El actor Luis Felipe Tovar se lanzó contra el movimiento Poder Prieto que encabezan algunos actores mexicanos como Tenoch Huerta y Maya Zapata en el que denuncian la discriminación hacia los artistas morenos en la industria del entretenimiento en México.

Luis Felipe Tovar no está de acuerdo con Poder Prieto

Luis Felipe Tovar lanzó una contundente crítica en la que señaló que no entendía las peticiones de movimiento Poder Prieto y comentó que él lleva más de 40 años de carrera y nunca se ha sentido discriminado.

“Yo no acabo de entender ¿qué es lo que están haciendo?, no alcanzo a entender ¿qué es lo que piden?, ¿qué es lo que quieren lograr?, porque yo he trabajado durante 40 años en el mundo de la actuación, he trabajado durante toda mi vida en el mundo del cine, nunca me he puesto etiquetas, yo no sé ¿por qué lo quieren hacer?”, comentó el actor.

Luis Felipe Tovar dijo que nunca se ha sentido marginado y destacó que incluso ha estado en producciones extranjeras.

"Yo nunca me he sentido ni marginado ni discriminado, he trabajado en México y fuera de México. Yo creo que uno es príncipe de su silencio y esclavo de sus propias palabras... para tener la lengua larga, hay que tener la cola muy corta", explicó el actor durante la alfombra roja de los Premios Diosas de Plata.

Luis Felipe Tovar señaló que no está interesado en conocer lo que promueven porque él no se siente identificado con el discurso del grupo Poder Prieto.

“Yo no conozco sus discursos, porque sus discursos a mí no me interesan porque no me identifico con ellos, así de sencillo", concluyó.