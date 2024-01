Eugenio Derbez afirma que José Eduardo 'será mejor papá que yo'

Hace unos días, José Eduardo Derbez anunció que iba a ser papá, pues había embarazado a su novia la modelo Paola Dalay, lo cual reveló mediante una foto que desató incontables burlas porque el nepo baby de Victoria Ruffo aparece con una cara más de preocupación que de felicidad.

Ante ello, su padre Eugenio Derbez ofreció una serie de declaraciones respecto a la nueva paternidad de su hijo José Eduardo, e incluso afirmó que va a ser mejor padre que él.

"Muy contento de la noticia. Ya la sabíamos un poquito antes, pero respetamos los tiempos de José Eduardo, y finalmente ya la dio a conocer. Él está muy feliz, y pues ya voy a ser abuelo otra vez", dijo el actor residente de Estados Unidos.

El famoso añadió que no imaginaba que José Eduardo quisiera ser padre y afirmó que está más que seguro que será mucho mejor papá que él.

"Yo pensé que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz. No sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, ha estado más en contacto que nunca y eso me hace feliz, va a ser un gran papá, incluso mejor que yo", señaló.

Eugenio Derbez agregó que siente raro volver a ser abuelo, pues sigue viviendo la paternidad a causa de su hija menor Aitana, la cual engendró con su más reciente esposa.

"Yo creo que el ser abuelo es una bendición. Me siento raro porque tengo una hija chiquita también, entonces no es esa parte en donde uno termina de ser papá y pasan muchos años y eres abuelo, y es como volver a vivirlos (a los hijos); yo lo acabo de vivir (tener un hijo). Siento como si volviera a tener otra hija u otra nieta, con Aitana", apuntó Derbez.