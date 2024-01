¿Lo ama? Celia Lora confiesa por qué se tatuó la firma de José Eduardo Derbez: 'significa mucho'

Celia Lora ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y no por sus fotos en paños menores con las cuales se está haciendo rica, sino porque reveló los profundos motivos por los cuales decidió tatuarse la firma de José Eduardo Derbez en el brazo.

En entrevista con la prensa con motivo de la alfombra roja de la película “El Roomie”, la nueva película en la que participa José Eduardo Derbez, Celia Lora afirmó que el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez es una persona de suma importancia en su vida, motivo por el cual decidió grabar en su piel de manera permanente su rúbrica en la muñeca de su brazo derecho.

“Vengo a apoyar a mi mejor amigo, a mi adoración, José Eduardo es mi carnal, aquí me tatué hace poquito su firma cuando le escribí pensó que era una broma, pero resultó que no y ya me la hice, lo quiero mucho, estoy muy orgullosa de él porque trabaja todo el tiempo entonces yo tengo que venir a cosas así porque si no, no lo veo”, señaló Celia Lora.

Asimismo, la hija de Alex y Chela señaló que ha logrado entablar una muy cercana amistad con José Eduardo Derbez debido a que ambos provienen de familias famosas y comprenden cómo es que funciona ese mundo farandulero, a diferencia de la gente que se acerca a ellos sólo para tener fama.

“Por eso es mi mejor amigo, José Eduardo, porque nos entendemos, o sea, cuando naces en una onda que es la fama desde chiquito y no tienes una vida normal y no puedes… o sea, por eso es mi mejor amigo, significa muchas cosas para mí, como Emiliano y Sebastián Zurita, como Alejandro Fernández que entienden esa onda y desgraciadamente a estas alturas del partido se te acerca gente con la intención de colgarse, déjate de mí, de la carrera de mi papá”, expresó Celia Lora.