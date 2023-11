Celia Lora niega relación con Lizbeth Rodríguez; 'este chistecito ya llegó demasiado lejos'

Hace unos días, la influencer y modelo Lizbeth Rodríguez aseguró que sostenía una relación sentimental con Celia Lora, hija del rockstar mexicano Alex Lora. Sin embargo, la hija del vocalista de El Tri negó las afirmaciones y puntualizó que planea morirse sola.

"Es algo mío, es algo tan hermoso y tan sagrado que no lo quiero compartir con nadie, pero el amor se nota", aseguró Rodríguez en una entrevista con medios de comunicación, en donde apuntó que en realidad su relación no es secreta: "Vamos en la calle de la mano y no es como de: 'Ay, tú vete por allá', pero decirlo públicamente, no lo habíamos hecho".

Ante estas polémicas declaraciones, Celia Lora no se quedó callada y salió a desmentir lo dicho por la exconductora de Badabun. A través de su cuenta de Tiktok la hija del cantante de rock mexicano aseguró que esta broma llegó muy lejos y que en este momento se encuentra soltera.

"Este vídeo es para decir que no ando con nadie, con absolutamente nadie. Yo no tengo que publicar mi vida. ¿A quién le importa, para empezar?", comenzó la hija de Alex Lora y Celia Lora, quien apuntó: "Este chistecito de Lizbeth ya llegó demasiado lejos porque ya lo veo por todas partes, aunque no estoy en el país lo veo, y tenía que decir que no, no es cierto".

Señaló que conoce a Lizbeth Rodríguez desde hace cuatro años y que únicamente se trata de una amiga que quiere mucho. Asimismo, recordó que ha hecho fotos con muchas más mujeres y que jamás se le había relacionado con ellas: "Llevo no sé cuánto tiempo haciendo fotos y nunca habían dicho que yo anduviera con nadie, pero bueno, este video es para eso y nada más. No crean todo lo que ven y todo lo que dicen de mí, ni de nadie", puntualizó.

"Soy una persona feliz soltera, mi plan es morirme soltera, la paz mental me fascina, me encanta estar sola, viajar sola y estar sola", aseguró Celia Lora en el video que compartió desde su cuenta de TikTok.

@celilora Se les adelanto el dia de los inocentes??? Yo no ando con NADIE FIN ♬ sonido original - Celia Lora

Síguenos en Google News

DGC