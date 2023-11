Denisse Guerrero de Belanova revela que padeció una brutal enfermedad: 'soy muy joven para morir'

Denisse Guerrero, de Belanova, causó furor hace unos meses cuando reapareció en redes sociales, a 5 años de haberse alejado de los escenarios y ahora todos sus fans están de fiesta porque va a regresar a cantar a diversos festivales, lo cual marcará a generaciones.

Con motivo de su regreso triunfal, Denisse Guerrero ofreció una entrevista a la revista Glamour, a la cual le contó diversas cosas: los motivos de su retiro y las cosas devastadoras que le ocurrieron durante aquel tiempo que estuvo fuera de los reflectores.

Denisse Guerrero contó que en los años de su retiro sufrió diversas situaciones que la marcaron de por vida: la desgarradora muerte de su madre y padeció una devastadora enfermedad, que casi le quita la vida, pero que le cambió la manera de ver el mundo.

La cantante detalló que le salió "un tumor gigante que pesó casi dos kilos", por lo cual tuvo que someter a una cirugía delicada. El doctor, previo al procedimiento quirúrgico, le explicó que "había un 50 por ciento de probabilidad de que fuera cancerígeno".

Esto hizo que Denisse sintiera el verdadero terror, por loque se replanteó la vida y la manera de ver el mundo, pues en ese entonces estaba pasando por una crisis existencial: "Soy muy joven para morir, la vida vale la pena", se dijo a sí misma.

La cirugía fue un éxito y, de acuerdo con la cantante, "me sirvió para entender que soy una mujer, de 43 años, que tiene derecho a ser feliz y eso es lo que me da la motivación".

Respecto a su crisis existencial, Denisse Guerrero señaló que esa fue la razón por la que se alejó de los escenarios y la fama.

"Veía a todas las personas que me rodeaban y pensaba: ‘bueno, sí, están durmiendo. Ellos se desvelan y hacen esto porque tienen para quién o para qué hacerlo’. Me encontré con ese cuestionamiento para mí misma y me pregunté: '¿y yo para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? (...) Empecé a pensar que nada tenía sentido", narró la cantante.

Denisse Guerrero agregó que actualmente se siente bien, feliz con ella misma, que se dio cuenta que no necesita de nadie en su vida para ser plena y que su naturaleza es crear porque le da sentido a su vida.