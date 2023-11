Eugenio Derbez se burla del presunto divorcio de Victoria Ruffo: 'No sé qué es lo que haya Fayad-o'

Esta semana surgió el rumor del presunto divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad, el cual fue asegurado por el periodista de chisme Alex Kaffie, pero no se ha oficializado por ningún canal.

Sin embargo, esto no le impidió a Eugenio Derbez, conocido actor detestado porque le gusta que la gente le trabaje gratis y que se enoja cuando le quieren cobrar, en burlarse de la situación de una manera muy épica y despiadada.

Los hechos ocurrieron durante una alfombra roja en la que Eugenio Derbez, quien engendró a José Eduardo Derbez con Victoria Ruffo, fue cuestionado respecto a la presunta separación de su ex pareja con el político.

Un reportero del programa "Siéntese quien pueda" se acercó a Eugenio Derbez con todas las intenciones de generar polémica y hacerle preguntas respecto al presunto divorcio entre Victoria Ruffo, y Omar Fayad.

no te pierdas: José Eduardo Derbez reacciona a los rumores de divorcio de su mamá y Omar Fayad

“Victoria Ruffo se está divorciando de Omar Fayad ¿Qué crees tú que haya fallado?”, le pregunró el reportero al actor a manera de juego de palabras usando el apellido del presunto ex marido de Ruffo.

Así fue la boda entre Victoria Ruffo y Omar Fayad Especial

Eugenio Derbez, no pudo desaprovechar la oportunidad para burlarse de la presunta complicada situación por la que estaría pareja su ex pareja, por lo que emitió una respuesta con la que se burla de Victoria Ruffo de manera monumental.

“No sé, me estoy enterando ahorita. Me da mucha pena porque hacían una buena pareja, no sé qué es lo que haya Fayad-o”, señaló Derbez haciendo énfasis en el juego de palabras.

Hasta ahora, ni Victoria Ruffo ni Omar Fayad han salido a confirmar o desmentir los rumores de su presunto divorcio, por lo que todo siguen como rumores y especulaciones iniciadas por Alex Kaffie.