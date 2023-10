Eugenio Derbez intenta defenderse de nuevo por no pagar: 'En lugar de pedir, ofrecí trabajo'

Eugenio Derbez no ha dejado de ser tendencia por normalizar la explotación laboral y la precarización de los trabajos, la gente no deja de criticarlo por el video en el que se ofendió porque los jóvenes le quieren cobrar por ser sus community managers.

Y la parte más reciente de esa polémica es que “Federico P. Luche” intentó nuevamente defenderse de los ataques, pero el tiro le salió por la culata, pues la gente le recordó que su carrera no se hizo gracias al trabajo duro o la meritocracia, sino por que su mamá, la actriz Silvia Derbez, lo conectó en la tv, haciendo de él un nepo baby.

Vean la respuesta completa. — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 6, 2023

Cabe recordar que en el video que lo inició todo, Eugenio Derbez dice indignado: “Les hablas a los jóvenes y les dices, no sé, te voy a inventar: ‘oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas, quiero ver si trabajar conmigo’. (él joven responde) ‘Sí, claro, ¿cuánto me van a pagar’ (...) No lo puedo creer, me enoja”.

Por si fuera poco, Adela Micha, quien lo entrevistó, le hizo segunda diciendo: "¡Es increíble! O sea, es como 'voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray, aunque no me pague'", como si Derbez fuera alguien relevante para las juventudes actuales.

Eugenio Derbez no soportó que lo estuvieran criticando y le pidió a la gente a través de un tuit que vieran la entrevista completa, señalando que había sido saca de contexto. No obstante, la gente no dejó de tirarle hate.

Por ello mismo, el famoso pensó que sería una buena idea intentar defenderse de nuevo, pero ahora con un video de una entrevista que le hizo Juanpa Zurita, quien anoche se volvió tendencia por el temblor, pues como cada vez que hay un sismo, la gente le recuerda que presuntamente se robó las donaciones del 19S.

En la charla con Juanpa Zurita, Eugenio Derbez afirmó que su carrera se construyó gracias a que, en vez de ir a pedir chamba, él le ofreció a Televisa sus propios proyectos:

"A mí me cambió la vida que, en lugar de pedir trabajo, ofrecí trabajo. Un día decidí que en lugar de pedir, iba a llevar yo un libreto a Televisa. Me junté con unos amigos que tenían unas ideas muy padres, nos juntamos, confiaron en mí, escribí un guion de televisión, y por primera vez llegué a Televisa y en lugar de pedir trabajo, llegué con un libreto bajo el brazo y dije 'les traigo esto'. En ese momento, Juanpa, se me abrieron las puertas del cielo y en ese momento me dieron mi primera oportunidad de tener mi propio programa", pronunció.

Como era de esperarse, la gente no le creyó nada y le recordó que tiene una carrera no sólo gracias a su mamá Silvia Derbez, sino también porque fue pareja de Victoria Ruffo, y le reiteraron que le pagara a la gente y que deje de ser un nefasto.

"Por qué usas el apellido de tu mamá en lugar de tu primer apellido? Tiene que ver con que tu madre era la actriz conocida?", "Porque eres un nepo baby, por eso fue fácil, si soy yo sin conexiones sin familia de la industria y voy a televisa nomas me dirán 'Me encanto, te llamaremos' y solo robarían la idea", “Esto más falso que las lágrimas de Victoria Ruffo” y “No seas ridículo, tú eres y fuiste un bato privilegiado que tenía una mamá, actriz”, le dijeron.