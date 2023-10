Critican a Kenia Os peluserar colaboración con Peso Pluma y decir 'ni lo conozco': 'toda mitómana'

Kenia Os se convirtió en la nueva burla del internet en México y Latinoamérica, pues la cantante no sólo le hizo el feo a Peso Pluma para hacer una colaboración con él, sino que afirmó que no lo conocía.

Las polémicas declaraciones Kenia Os se viralizaron gracias a un video de una entrevista que le hicieron; en dicha charla, la famosa dijo que no conocía a Hassan Emilio Kabande Laija, quien es topado por todos como la Doble P.

Y es que, en la entrevista con el programa de tv “Tu Música Hoy”, la cantante originaria de Mazatlán, ciudad donde absolutamente todos escuchan corridos tumbados, fue cuestionada sobre los rumores de un supuesto dueto entre ella y Peso Pluma.

Fue ahí cuando Kenia Os no sólo dijo que no había intensión de colaborar con el cantante de Zapopan, sino que remarcó que no lo topaba.

“No (habrá colaboración), sus mánagers con amigas de nosotras, sí, pero de él no. No sé (porque nos relacionan), yo creo que porque mexicanos... y la verdad no tengo ni idea de dónde viene eso. Si les soy sincera, sus mánagers son muy buenas amigas de nosotros desde hace varios años… de hecho yo ni lo conozco”.

Las declaraciones de Kenia Os desataron la completa furia de los fans, y comenzaron a bombardearla con comentarios en los que le decían que no tenía lo necesario para colaborar con Peso Pluma, además de que remarcaron que intentó hacerlo menos, cuando sería un honor que siquiera el Hassan Emilio le dirigiera la palabra por error.

“La respuesta sería ‘lo conozco pero no hemos tenido la oportunidad de hablar o coincidir, peso pluma está en el top ahorita’”, “Ya se le subió la fama y que no puede con tanto”, “Da risa la gente que se cree la gran cosa sin valer ni mrd” y “Kenia Os diciendo que ni conoce a Peso Pluma, de verdad que ella está arriba en una nube, que mujer tan inventada y mitómana”, le dijeron.