Atacan a Peso Pluma por hablar con acento argentino y tomar mate: 'es la nueva Ángela Aguilar'

Peso Pluma se encuentra en el ojo del huracán y está a dos pasos de convertirse en la nueva Ángela Aguilar, pues el cantante fue duramente criticado por hablar con acento argentino y presumir el momento en el que se puso a tomar mate.

Se volvieron virales un par de videos en los que Hassan Emilio, nombre real de Peso Pluma, se pone a hablar con acento argentino, cuando él es de Zapopan, Jalisco, tonos de voz que no tienen nada que ver.

Peso Pluma

Y todo esto ocurrió porque Peso Pluma viajó a Argentina para pasar unos días junto a Nicki Nicole, su presunta novia. Ahí, el cantante de corridos tumbados estuvo en Rosario, lugar donde asistió a un partido de futbol.

No obstante, los fans criticaron a Peso Pluma porque con tan sólo unos días que estuvo en el país del hemisferio sur bastaron para que ya se le pegara el acento argentino y sus costumbres.

En uno de los videos se ve a Peso Pluma en uno de sus conciertos, el famoso le agradece a la gente por haberlo ido a ver, pero lo hizo de una manera tan argentina que hasta opacó a Ángela Aguilar.

“Estoy ‘re-contento’, ‘re-contento’ por vivir todo esto con ustedes, mi gente, que si no es por ustedes no estaría yo aquí”, pronunció Peso Pluma.

En el otro video se puede apreciar al cantante de Zapopan sosteniendo un recipiente de mate y hablando con el acento argentino.

“¿Qué estás tomando?”, le pregunta la persona que graba el video. “Un matecito, boludo”, responde Peso Pluma.

Estos hechos no le parecieron nada a los fans mexicanos de Peso Pluma, quienes no dudaron en llamarlo “la nueva Ángela Aguilar” y le solicitaron de la manera más atenta que no insulte a sus raíces mexicanos, pues fueron sus paisanos quienes lo lanzaron a la fama.

“Peso Pluma el próximo funado por mexicanos, como Angela Aguilar”, “Si va a hablar como pende** mejor que se largue de México y no vuelva a tocar nuestra música”, “Tiene que respetar a su país y por ende la forma de hablar”, “¿Qué es eso de ‘re-contento? Ya se le pegó lo argentino”, “Se siente argentino el wey y es como árabe noma” y “la nueva Ángela Aguilar, nada más le falta llorar como la gringa”, le dijeron.