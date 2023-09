¿Quién es Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma que se va a casar con Eleazar Gómez? | FOTOS

Jeni de la Vega se comprometió con Eleazar Gómez, luego del escándalo que vivió el actor por agredir a su expareja Teffi Valenzuela.

Sin embargo, parece que la pareja ya dejó atrás ese oscuro pasado y se enfocan en su futuro juntos en su próxima boda.

¿Quién es Jeni de la Vega?

Jeni de la Vega es una famosa influencer y conductora de televisión, actualmente tiene 29 años de edad y su nombre real es Karla Jenifer de la Vega.

Se hizo famosa porque apareció en el programa de Enamorándonos en el 2018 en TV Azteca, cuando buscaba el amor en este reality show, del que también salieron otras famosas como La Bebeshita, Bellakath, entre otras.

Tras abandonar Enamorándonos, Jeni de la Vega hizo colaboraciones con famosos como Lolita Cortés, Luis Fernando Peña y Wendy Guevara de Las Perdidas, entre otros.

Actualmente es conductora del programa de televisión El Circo de Bandamax, y también ha colaborado en varios videos musicales para agrupaciones como la Banda El Recodo, Grupo Firme, y más.

Además, Jeni de la Vega es una influencer con gran número de seguidores, ya que en Instagram cuenta con más de 3 millones de seguidores.

¿Jeni de la Vega fue novia de Peos Pluma?

Jeni de la Vega fue novia de Peso Pluma y la propia influencer reveló las razones por las que terminó con el cantante de corridos tumbados.

Señaló que Hassan, nombre real del cantante, es muy buena pareja, ya que siempre es muy atento, pese a que tenga mucho trabajo. Sin embargo, ella no se sentía agusto con ella misma en ese momento en que estaban de novios.

“Como que yo me estaba desenfocando mucho. Cuando me enamoro me entrego demasiado y la verdad me estaba, de algún modo, clavando… Yo estaba haciendo mis cosas a un lado, entonces preferí decirle adiós”, dijo la influencer.