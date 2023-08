¡Amiga sal de ahí!

Revelan que Eleazar Gómez y Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma, se van a casarán ¿Turbio? Chisme no Like reveló que Eleazar Gómez se va a casar con Jeni de la Vega, una ex de Peso Pluma; “querida, ten cuidado”, le advirtieron a la mujer