Eleazar Gómez plasmó su tóxico romance con Danna Paola en este VIDEO musical

Es bien sabido que Eleazar Gómez violentaba a Danna Paola cuando eran novios, y con motivo del cumpleaños 36 del ex presidiario y golpeador de mujeres, resurgió el video musical con el cual el famoso da su visión respecto a su relación con la actriz y le manda una incómoda indirecta.

Cabe recordar que la tóxica relación entre Danna Paola y Eleazar Gómez dio mucho de que hablar por lo violenta que era, e incluso se difundió un video en el que el ex presidiario insulta y trata muy mal a la cantante en un cine.

“La pinche pu** de mierda. Eres una per**”, le grita Eleazar a Danna en aquel polémico video.

Danna Paola lanzó en 2020 su canción “Sodio”, un tema de desamor el cual se señaló que le dedicó a Eleazar.

En respuesta, Eleazar Gómez sacó la canción “No me puede olvidar”, cuyo video, además de generar “cringe” e incomodidad entre los fans, era una fuerte indirecta para Danna Paola.

Y es que el video es estelarizado por una modelo casi idéntica a la cantante, y además cuenta con versos dedicados a la famosa, como "Vamos a quitarnos el disgusto, yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana", una referencia a la canción de Danna Paola "Oye Pablo".

“Todo lo que está plasmado en el video no está hecho con alguna intención, está hecho para nuestras fans. No va dedicada a nadie en especial, no tiene ningún doble sentido. Plasmamos lo que nosotros le queríamos plasmar a la gente. Todo lo que aparezca en el video es mera coincidencia”, justificó Eleazar Gómez en una entrevista.

Ese mismo año, el famoso fue detenido por golpear brutalmente a su ex novia, Tefi Valenzuela.