Esta es la fecha en la que Paul McCartney viene a México, ¿cuándo es la venta de boletos?

Paul McCartney viene a México y tras dar una serie de pistas por fin se reveló la fecha del concierto y de la venta de boletos para ver al exbeatle en tierra Azteca.

A través de las redes sociales se dio a conocer que el músico británico vendrá a México el próximo 14 de noviembre al Foro Sol de la Ciudad de México, recinto que se creó gracias a él, por lo que el artista vuelve una vez a este emblemático recinto.

¿Cuándo es la venta de boletos para ver a Paul McCartney en México?

La venta de boletos para ver a Paul McCartney en México es el 1 de septiembre a las 2 de la tarde. Será por Ticketmaster.

Será una venta exclusiva para tarjetahabientes de Citibanamex, además de que contará con tres meses sin intereses a partir de boletos que superen los 3 mil pesos.

Paul McCartney confirma concierto en México Foto: Especial

¿Cuánto costarán los boletos para Paul McCartney en México?

Por el momento no se han dado a conocer los precios de las entradas pero se espera que en las próximas horas se filtren los precios y en cuanto se revelan se actualizarán en este artículo.

Así anunció Paul McCartney su regreso a México

El exbeatle publicó ayer un video con el fragmento de una de sus canciones llamada “The Backseat of my car” y los fans consideron que esto es una pista de que el músico viene a México, ya que la letra de dicho tema reza:

“The laser lights are pretty

We may end up in Mexico city”

“Paul McCartney publica video con la canción The Backseat of my car, cuya letra dice: "The laser lights are pretty, we may end up in Mexico City", señaló un comentario.

Después Ocesa confirmó que el músico venía a Mexico, pero no reveló la fecha, sino hasta el día de hoy.