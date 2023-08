Paul McCartney viene a México y lo anuncia con misterioso VIDEO; todo lo que se sabe

El músico Paul McCartney hizo un anuncio que adelantó que vendrá a México en su próxima gira llamada Got Back Tour y que terminaría su recorrido en este país.

El exBeatle publicó dos anuncios en sus redes sociales en las que informó a sus millones de fans que dos de las ciudades que va a visitar serán Brasil y Australia.

El músico se presentará en cuatro shows en Brasil, mientras que en Australia tendrá seis conciertos.

¿Paul McCartney vendrá a México en su gira Got Back Tour?

Los rumores sobre que Paul McCartney viene a México crecieron, luego de que el músico publicó un video en su cuenta de Twitter, con dicho clip está pidiendo a los fans que se registren para ser los primeros en saber las fechas de la gira.

Sin embargo, el breve video está musicalizado con la canción “The Backseat of my car” y los fans consideran que esto es una pista de que el músico viene a México, ya que la letra de dicho tema reza:

“The laser lights are pretty

We may end up in Mexico city”

PAUL VIENE A MÉXICO https://t.co/JSS1tXmNUh — Miguel Ángel Velázquez Mendoza (@MiguelVelM) August 22, 2023

Sin embargo, parece que todo es real, ya que las cuentas de Ocesa Total y en Ocesa compartió el video de Paul McCartney y pidió a los fans registrarse para obtener más detalles de la gira.

Al entrar a la liga y hacer el registro aparece una leyenda que dice la misma frase de la canción “The laser lights are pretty, we may end up in Mexico City", que en español es “Las luces láser son bonitas. Podemos terminas en la Ciudad de México”, por lo que deja ver que el exBeatle concluirá su gira en el país.