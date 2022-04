Critican a Violeta Isfel por presumir su reencuentro con Eleazar Gómez: "es golpeador"

Violeta Isfel causó polémica entre sus fans, pues la famosa presumió su reencuentro con Eleazar Gómez, cosa que fue severamente criticada por el historial de violencia contra las mujeres del actor.

A través de sus redes, Violeta Isfel dio a conocer que se reencontró con Eleazar Gómez, luego de 13 años de que trabajaron juntos en “Atrévete a Soñar” junto a Danna Paola, ex del famoso y quien lo calificó como una persona extremadamente tóxica.

Violeta Isfel y Eleazar Gómez grabaron juntos el programa “+Noche” y en los videos que se generaron se ven muy juntos, sonrientes y abrazándose.

“Reencuentro con Eleazar Gómez. Te quiero, me encantó verte”, escribió la famosa junto a las imágenes de ellos dos juntos.

No obstante, la felicidad del reencuentro sólo la tuvieron Violeta Isfel y Eleazar, pues los fans despotricaron en contra de la famosa por haber disfrutado de su reencuentro con el agresor de Teffy Valenzuela.

“Me caía bien el tipo hasta que casi mata a una mujer, si por mi fuera como cierta película”, “Qué mal que compartas con alguien que no reconoció ser violento. En estos tiempos donde la mujer ha padecido por tipos como él. #NiunaMujerMás”, “Violeta, recuerda que ese hombre es un golpeador y no cambian", “Después de cuando él estuvo en la cárcel ella dijo que no lo topaba, que casi ni se hablaban en la telenovela , sale con que un gran reencuentro”, lamentaron los fans.

