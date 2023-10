¿Kate del Castillo está embarazada? Este VIDEO la exhibe

La actriz Kate del Castillo desató los rumores de que está embarazada luego de que publicó un video en su cuenta de Instagram.

El clip es de la promoción de su tequila Honor, en la grabación la protagonista de “La Reina del Sur” aparece sentada en un banquito sosteniendo una botella del destilado, lo que llama la atención del video es que a la actriz se le abulta un poco el estómago.

En otra escena aparece sirviendo en un vaso de tequila y ahí el vientre se le nota un poco más pronunciado.

Entonces desató los rumores de un embarazo: “Solo vine a ver los comentarios para ver si alguien confirma que está embarazada”, “¿Está embarazada?”, esta última fue la pregunta que más se repitió en los comentarios del video de Kate del Castillo.

Foto que desata rumores de que Kate del Castillo está embarazada Foto: Especial

Algunos usuarios mencionaron que creen que la actriz que da vida a Teresa Mendoza sí estaría esperando un hijo, mientras que otros se detuvieron a dar una explicación más detallada de por qué consideran que se le ve el vientre abultado.

“Es la posición en que está sentada por eso se ve como embarazada ella está divina tiene un vientre plano”, “Me parece que está embarazada o inflamada”, “¡Tranquilos! Creo que si lo estuviera, el alcohol sería lo último que promoviera en esa condición. Es solo el ángulo de la foto”, fueron los comentarios de los cibernautas.

Kate del Castillo no quiere tener hijos

En diversas entrevistas Kate del Castillo ha revelado que no quiere ser mamá ni adoptados: “Si no quise tener propios voy a andar teniendo de alguien, nombre. Soy buena onda, pero no tanto”, respondió la también empresaria a los cuestionamientos de los medios de comunicación.

¿Cuántos años tiene Kate del Castillo?

La actriz tiene 50 años, este 23 de octubre es su cumpleaños y celebrará 51 años de edad.