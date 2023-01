Kate del Castillo: ¿Cuántos tatuajes tiene y qué significan? (FOTOS)

La actriz Kate del Castillo además de ser una de las celebridades del momento por interpretar a la famosa Reina del Sur, ha expresado que es una gran amante de los tatuajes.

“Como soy actriz no me tatúo más, pero si no, si yo pudiera estaría toda tatuada, me encanta”, dijo Kate del Castillo en alguna ocasión.

A través de sus redes sociales, Kate del Castillo ha dejado ver algunos de sus tatuajes, que en total serían 10, al menos los más visibles.

Estos son los tatuajes de Kate del Castillo

Kate del Castillo tiene tatuajes en la mano, en los dedos de la mano izquierda tiene escritas las palabras “Love” y “Life”, que en español significan “Amor” y “Vida”. A esos se suma una media luna dibujada muy cerca del diseño.

Tatuajes de Kate del Castillo en las mano y en el antebrazo Foto: Especial

La actriz tiene en el antebrazo una pluma y una flecha, las cuales son rodeadas por un hilo.

En la parte del hombro y del brazo tiene un gran ramillete de flores siendo uno de los más grandes que posee y por lo tanto, es de los más visibles.

Durante su matrimonio con Aaron Díaz, la veterana actriz se tatuó el símbolo Pi, que representa la eternidad. Tras su separación, Kate decidió conservarlo, añadiendo otro muy cerca de su pecho con la inscripción “Here now” (Aquí y ahora).

Tatuaje de Pi de Kate del Castillo Foto: Especial

Otro de los tatuajes de Kate del Castillo es la palabra “Libertad” en árabe en el empeine del pie, lo cual representa su independencia y rebeldía.

Tatuaje del pie de Kate del Castillo Foto: Especial

Debajo del ombligo posee un tatuaje con diseño tribal, mientras que en la espalda baja lo complementa con una flor de loto y una importante leyenda. “Es un mandala, una cosa de protección que a mí me encanta”, explicó Kate del Castillo.