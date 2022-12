Kate del Castillo dice que la presionaron para operarse la cara: "tengo una nariz grande"

Kate del Castillo rompió el silencio y reveló que durante sus inicios en la actuación la presionaron para que se operara la cara y así entrara dentro de los cánones de belleza perpetuados por la TV mexicana.

Así lo contó Kate del Castillo a “Venga la Alegría”, programa al cual contó que se negó ceder ante las insistencias que se operara, pues quería ser distinta a las demás.

"Siempre quise ser diferente a todas, no igual a todas... Yo sé que tengo una nariz grande, no una nariz perfecta que me quisieron operar todo el tiempo, me querían poner... Siempre me quisieron cambiar y yo nunca me dejé", narró.

Kate del Castillo remarcó que nunca sintió que tenía que cambiarse la cara o el físico para triunfar en el medio.

"Dije: 'Esto es lo que hay', mucho también decían 'si no enseñas no vendes', esa frase tan mexicana y machista", agregó.

"Inseguridades siempre hay, yo decía: 'bueno, a lo mejor si no me cambio no voy a poder llegar a ser actriz' porque me querían cambiar, pero entonces dije: 'los que están mal son ellos no yo', y gracias a Dios tengo una familia que siempre me ha apoyado", remarcó Kate del Castillo.