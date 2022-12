Le falla arnés a Danna Paola y casi se cae desde las alturas en pleno show: "Ya fui" (VIDEO)

La cantante Danna Paola no arrancó su tour “XT4S1S” con buena suerte, ya que desde que empezó ha tenido incidente tras incidente.

Primero tuvo que posponer las primeras fechas porque el escenario no estaba listo, después en su primer show se abrió la ceja y salió a cantar con todo y venda en la cara.

Y ahora Danna Paola le falló el arnés en pleno concierto. La artista estaba colgada del arnés, mientras recorría el escenario desde las alturas, pero parece que la estructura que la sostenía comenzó a fallar y la cantante tuvo miedo de caer.

Incluso en las imágenes que circulan en redes sociales, se puede ver que Danna Paola atora sus pies en la grúa que la carga por el miedo a caerse. “¡A la mier…! No, pues, ya me fui… como piñata, ¿Y ahora? Se me fue el piso, el piso me da vuelta. Súbeme. ¿Qué creen? Es que no se probó en la mañana”, dijo la cantante delante de sus fans.

Así reaccionaron los fans de Danna Paola a nuevo incidente

La artista explicó que el arnés no se probó antes del show, sino que lo usó directamente en el show. Los fans de Danna Paola no dudaron en reaccionar al hecho y aplaudieron la honestidad de la cantante.

“Lo repito, lo repito, lo sigo repitiendo y muero de amor y de risa”, “su ocurrencia ‘como piñata’”, “La reina de todo”, “Ay la amé”, “Jajaja ella quería un entrada épica y ... jajaja”, “daba toda la explicación jajajajaja”, “siento que los conciertos de Danna son re random jsjs”, “Ella siendo tan auténtica, ella es tan natural, cómo no amarla”, son algunos de los comentarios en redes.