Danna Paola sufre accidente grave en pleno concierto: "Tengo una bola" (VIDEO)

La cantante Danna Paola inició su tour “Xt4s1s” y sufrió un accidente en pleno concierto de Guadalajara.

A través de TikTok se difundieron videos en los que se puede ver a Danna Paola salir al escenario con la cabeza vendada y explicarle al público que se abrió la ceja mientras cantaba y bailaba.

"Tuve un accidente grave, me abrí la ceja. No es broma, no sé si los de primera fila lo vieron”, dijo Danna Paola a sus fans que estaban esperándola que regresara al escenario.

“Creo que me pegué con mi rodilla o algo así, se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver, pero yo seguí, entonces Emiliano me empezó a decir. Tengo una bola aquí, pero no importa vamos a seguir. Después de todo lo que he pasado estos meses no pienso dejar este escenario hasta que terminemos”, señaló la cantante a sus fans.

Después del anuncio, Danna Paola se emocionó porque uno de sus fans le aventó uno de los codiciados peluches de Dr. Simi.

Danna Paola se fue del show para que la atendiera el doctor

La cantante dijo que se ausentaría cinco minutos del show para que el médico la revisara. Se fue corriendo llevándose su Dr. Simi.

Danna se lastimó horrible y seguirá cantando 😭 no la merecemos. Es la más profesional que existe, te amamos @dannapaola ❤️ #XT4S1STOUR pic.twitter.com/QIHwyB8Nn8 — Emmanuel García🤍 (@emmagarp) November 12, 2022

La artista no dudó en sacar el lado positivo de su accidente y regresó al escenario con una venda con brillos para que combinara con su atuendo.

Después del concierto, Danna Paola publicó una historia a Instagram para informarle a sus seguidores que se encuentra bien.

“Guadalajara, gracias infinitas, es muy loco que me haya sucedido esto, ya me pusieron una venda, el tamaño del chichón, el moretón que tengo es este bulto que está aquí, pero se dio todo, gran opening night”, mencionó la intérprete de “Oye Pablo”.