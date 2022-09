Conoce a la doble Danna Paola que es amada y aprovada por la artista (VIDEO)

Muchos famosos tienen su doble perdido en redes, pero muy pocos reconocen su talento y parecido; no es el caso de Danna Paola, quien celebró a su “gemela” tiktoker y hasta se declaró fan de ella.

Fue a través de TikTok que Danna Paola descubrió que tenía una doble y quedó sorprendida con su parecido y talento dancístico.

Se trata de una joven identificada como Anel MP, la cual es originaria de Monterrey y que se ha hecho popular en TikTok por subir videos haciendo lip syncs de Danna Paola.

Y es que incluso Danna Paola ya le da like a sus videos y en una ocasión ya la compartió en sus propias redes para que sus fans la conozcan.

"Danna Paola ya sabe de mi existencia, me dio like en TikTok y me compartió en su Instagram, ya puedo morir en paz", señaló Anel MP en un clip.