Danna Paola presume sus estrías en FOTO y manda mensaje de amor propio

Danna Paola desborda popularidad y cada cosa que está haciendo se viraliza inmediatamente. La famosa está promocionando su canción “Xt4S1S”, la cual es una de las más populares en México estos días.

Como parte de la promoción del tema, Danna Paola compartió en su Instagram una foto que forma parte del video de “Xt4S1S”, la cual rápidamente dio mucho de qué hablar por un pequeño detalle.

Y es que en su imagen Danna Paola presume con orgullo sus estrías, dando un mensaje de amor propio y empoderamiento a sus fans, quienes celebraron la imagen.

“Gracias x todo el amor y el reconocimiento que le están dando a #XT4S1S de verdad es mi canción favorita, me empodera, me vuelve loca, y me hace sentir TODO, que vibra tan deliciosa en la que estamos hoy”, escribió junto a la imagen.

Los fans de Danna Paola no tardaron en manifestarse y le dejaron comentarios como: “diosa total”, “amo que tu foto sea tan natural, sin retoque”, “bebesota, enamoras”, “marcas de perfección” y “Jesús de Veracruz… que diosa”.