¿Danna Paola plagió su canción “XT4S1S” a banda de K-Pop? Estas serían las pruebas (VIDEO)

La cantante Danna Paola está en una nueva polémica, ya que los usuarios de Internet la acusan de plagiar su nueva canción “XT4S1S” a la banda de K-Pop ONEUS.

Recientemente Danna Paola estrenó su nuevo sencillo y a la par consiguió rápidamente sold out en su próximo concierto en el Auditorio Nacional.

A través de TikTok los usuarios de Internet hicieron una comparación de las canciones y aseguran que se escuchan exactamente igual en el acorde del inicio del tema, con una ligera variación en el tiempo.

Según los cibernautas, el tema de Danna Paola suena igual a la canción “Valkyrie”, que lanzó la banda de K-Pop ONEUS en el 2019.

Usuarios dividen opiniones sobre supuesto plagio de Danna Paola

Los usuarios de Internet dividieron opiniones sobre el supuesto plagio de Danna Paola, los fans de la cantante señalaron que aunque suena parecido se trata de distintas notas en el acorde.

Asimismo, destacaron que la canción se diferencia en los tiempos de las notas, por lo que no puede considerarse plagio.

“Parecen! Pero si lo escucha bien, se darán cuenta que es el mismo! Nooo Jajaja, no, no es el mismo”, “Si agudizan los oídos y escuchan son parecidos pero no es el mismo sonido”, “Similar pero diferentes notas plagiar es tener las mismas notas así que para mí no es”, señalaron los fans.

Por su parte, otros usuarios que creen que sí plagió Danna Paola, lamentaron que haya copiado la canción.

“Todos los artistas son copias, plagios, covers de otras canciones viejas de que se sorprende no hay originalidad”, “Eso es un plagio… Lo mismo pasó con Kalimba y una canción de otra banda Coreana CNBLUE”, “Los reguetoneros tienen lo mismo y nadie los critica”, fueron algunos de los comentarios.